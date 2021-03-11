趁疫情初起物資短缺劫600卷廁紙　3匪認罪囚40個月

去年新冠肺炎疫情爆發初期，市民一度瘋搶物資，連廁紙亦被搶購一空，更成為劫匪打劫的目標。3名匪徒就於去年清晨，覷準送貨工在超市外卸貨的時間，持刀劫去價值千多元的600卷廁紙。警方調查後迅速起回贓物並將3匪拘捕歸案。他們今天（11日）在區域法院承認搶劫罪，被判囚40個月。

本案3名被告依次為何智良（27歲，倉務員）、李甄陶（34歲，運輸工）及李業堂（30歲，紮鐵工人）。他們承認於去年2月17日在旺角道惠康超級市場外，劫去50包共600卷廁紙。求情指各被告事後已感後悔，又指案件並非精心䇿劃，且被盜物品價值不高，僅值1695港元且已被起回。首被告並庭上向事主道歉。

法官判刑時指案發時，本港受疫情影響而出現搶購潮，不能因涉案物品價值不高，便否定它們在市場上的價值。而3名被告夥同犯罪，且備有手推車，可見他們犯案時有簡單䇿劃，且他們各自的角色互相配合，故罪責相同。法官考慮到被告認罪，過程短促及貨物被起回等，將他們判囚40個月。

案情指案發當日清晨5時許，何智良與一名男子在被劫超市外詢問正在卸貨的超市員工，超市何時開門，問完後隨即離去。何稍後折返超市門外，並拿出一把生果刀指嚇員工，另外兩名被告則同時在貨物中取走廁紙，3人繼而逃去。警方接報調查後，同日早上7時許便在旺角一酒店起回被劫走的廁紙。3名被告事後被捕，首被告警誡下指「唔係我提議攞廁紙㗎，係阿堂同細佬提議，我揸住嗰把唔係刀，係保鮮紙連紙筒嚟」，第三被告則指「我唔知發生咩事，係細佬叫我幫手推啲嘢」。