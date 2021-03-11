20日內4劫便利店　無業漢認罪判監5年

無業男子於去年初，在20日內4度持刀打劫港九各區便利店，其中3次成功得手，合共劫去約1.5萬港元。惟警方透過閉路電視記錄成功鎖定目標，最終在尖沙咀一間賓館內成功找到該匪。他今天（11日）於高院原訟庭承認3項搶劫及1項企圖搶劫罪，被法官判處監禁5年。

本案46歳被告梁健培曾任廚師，案發時無業。他過往有兩項與毒品相關案底，未婚但與前女友育有一名8歲大的女兒。不過因他與前女友已失去聯絡，女兒現無人照顧，需入住兒童之家。法官李運騰判刑時表示，4項控罪整體刑期應為5年半。辯方律師稱其中兩項控罪是被告主動招認。不過法官就認為，警方拘捕被告時，已相信他有干犯該兩項控罪；但他犯案時戴了口罩等，故要確認其身份確實會有困難。法官因此決定仍給予被告額外半年扣減。

據案情顯示，被告於2020年1月30日及2月7日上午，先後到深水埗元州街及尖沙咀港鐵站內的便利店向店員持刀行劫，分別劫去2600及4944港元。至2月17日早上，他再持刀到灣仔皇后大道東一便利店行劫，但店員稱沒人購物未能打開收銀機，被告便憤而用刀劈櫃枱然後離去。一日之後，被告再持刀到銅鑼灣一便利店行劫，再劫去7711港元。

不過被告這4次犯案，便利店的閉路電視都拍到梁當時的衣着。警方憑此線索鎖定疑犯，最終於去年2月23日在尖沙咀一間賓館成功找到被告，並就首兩項控罪拘捕他。警方亦在賓館房間發現一把35厘米長的刀。被告在警誡下承認犯案，並供出上述4次犯案詳情。