政Whats噏：岑子杰因還押缺席會議 席上仍放名牌同彩虹旗

早前47名泛民人士被控涉觸犯《港區國安法》，當中唔少人都係現任區議員，外界關注案件對佢哋嘅議席會唔會有影響。沙田同南區區議會今日(11日)分別召開大會，其中涉案嘅沙田區議員岑子杰，南區區議員袁嘉蔚同彭卓棋都因須要繼續還押而未能出席會議。不過岑嘅位置上依然放住佢嘅名牌，枱上更放有一面彩虹旗添！而南區區議會秘書處就話袁同彭有遞交缺席申請，所以今日位上就無放到佢哋嘅名牌。

對於岑未能出席今日嘅會議，沙田區議員趙柱幫下午就喺Facebook發貼文同上載相片，話「今天是沙田區議會議員大合照。可惜少了一人！」又引述唐代詩人崔護嘅詩句「去年今日此門中，人面桃花相映紅。人面不知何處去，桃花依舊笑春風。」而喺相中就見到枱上除咗仍然擺放住岑嘅名牌外，更放有一面摺得好整齊嘅彩虹旗。

至於南區區議會方面，袁嘉蔚同彭卓棋就已分別向秘書處請假。其中彭早前獲准保釋，但因為律政司要求高院對此進行覆核，所以佢要等到星期六(13日)高院處理其保釋覆核後，先至知道能否保釋外出。