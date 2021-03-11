日本暫緩將福島核廢水排出公海　環團去信表達關注

今天（11日）是福島核災10周年，日本政府早前擬將福島核廢水排放公海，引起全球高度關注。有本港環保團體憂慮日本做法會增加輻射污染風險，已去信日本駐香港總領事館及港府相關部門表達關注，並獲日本駐香港總領事館回覆確認，日本方面已暫緩排放核廢水出海的政策。環團促請環境局及食物及衞生局加緊海洋生態污染監測。

10年前發生的日本大地震，將福島第一核電廠摧毀，並引發福島核災難，核污染遺禍至今，其中處理用作冷卻反應堆的核廢水儲存空間預料明年用盡，核廢水處理問題成爲燙手山芋，日本政府早前計劃將污水排出大海，但因遭各界反對而暫緩計劃。

地球之友指，福島縣外海上月發生黎克特制7.3級地震，導致部分核廢水儲存罐移位，而核電廠機組安全殼內水位亦出現下降情況，認爲福島核廢水一旦排放入海，香港亦身處險境。

地球之友已去信日本駐香港總領事館及本地監管部門及政府機關，就核廢水排放入海的做法，對海洋生態、農產品和漁業產品的影響，及本港就核事故與食物安全的規管措施等表達關注。

地球之友其後引述日本駐港總領事館表示，日本政府目前已暫緩將核廢水排入海洋的政策，領事館還引述聯合國原子輻射影響問題科學委員會的研究數據，提到人類透過蒸發釋放或稀釋入海做法所攝取的輻射量，只佔暴露於自然環境中少於千分之一的攝取量，而日本對食品輻射安全管理標準較美國和歐盟更嚴格，總領事館強調從日本出口食品之安全性不會受影響。