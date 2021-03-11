警搗非法收債集團拘21人　19受害人涉300萬債

沙田警區為打擊區內非法收債活動，於上周一(1日)至昨日(10日)展開「火瞳」行動，拘捕17男4女共21人(16至61歲)，部分人有黑社會背景，他們涉嫌干犯「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」、「洗黑錢」、「違反放債人牌照條件」、「以過高利率放債」及「 無牌放債」等。警方亦檢獲借貸文件、追債記錄、追數字條、手機及，電腦等證物。

警方追查發現，疑犯涉及11宗非法收債，共19名受害人，借貸的金額由2,000港元至200萬港元不等，共涉款300萬港元。受害人包括裝修工人、清潔工人、侍應、家庭主婦及無業等。

沙田反黑組主管連曉媚督察表示，大部分受害人收到不明來歷的來電及信息，對方會以不需露面、毋須入息證明等，誘使他們借貸。當受害人未能依時還債後，即會受到不同程度的滋擾，包括不斷接到收數電話及短訊，甚至到寓所淋紅油、堵塞鎖匙孔等。

其中有疑犯以超高利率放債，一名受害女子向一名不知明男子借貸2,000港元，扣除600港元行政費後，實收1,400港元，並需每星期交出200港元利息。惟受害人未能依期還錢，放債人士強迫受害人額外交出5,000港元利息，否則拍攝裸照及滋擾其家人。受害人最終於7日內交出20,200港元，該筆貸款年利率為百分之70,000，遠高於法例規定的百分之60。

警方亦發現，受害人需交出款項至債主的指定銀行戶口，惟該些戶口頻繁有金錢流入及流出記錄，相信為用作洗黑錢，而被捕的戶口持人則指戶口為借予朋友使用。另外，一名受害人向持牌財務公司借貸30,000港元，因無力償還債項，財務公司派人不斷打收數電話及短訊，並上門淋紅油等滋擾受害人，財務公司此舉已違反放債人條例。

沙田重案組主管廖芷齊高級督察指，警方加強與屋苑保安人員聯絡，並增加即時通報機制，亦會檢查大廈訪客登記名冊及作放蛇行動，以加強前線保安的警覺性，亦會嘉許表現良好的保安人員，相反亦會向表現稍遜的保安人員發出警告信。警方亦會與當區區議員、屋苑負責人、保安負責人等持份者加強聯絡，交流撲罪心得。

沙田警區刑事部潘岳謙總督察表示，沙田警區於去年接獲1050宗非法收債報案，比起2019件上升百分之13；至於今年首2個月接獲207宗同類案件，比起去年同期上升7成。