相思灣官地又闢新違建路　自稱地主到場視察商討建屋

西貢相思灣村違建道路早前被人斬樹開闢新路，通往一幅空地。政府早前派人加建石躉和更亭，今日（11日）有4名中年男子到空地視察近15分鐘，當中有人自稱是地主，沿途四處拍攝，討論建屋事宜。期間，有人問「綠化帶起唔起得樓㗎？」身邊的男子回應表示可以，要等5年才可興建低密度住宅，之後記者再問他們的來意，他們連忙改口稱﹕「睇風景咋！」

今日下午1:45，4名年約六旬的男子，乘坐一輛私家車和客貨車到達違建道路。經過地政總署建造的更亭時，有人踏上旁邊的石躉拍攝疑新闢的違建道路，隨後步行至該幅近千平方呎的空地視察，沿途四處拍片。「綠化帶起唔起得樓㗎？」期間有人提出疑問，另一人表示要等5年才可興建低密度住宅。記者向他們查詢其身份時，有人自稱是地主，聲稱擁有該幅空地。惟未知是否有人混淆視聽，將自然保育區說成綠化地帶，聲稱可建屋。4人逗留近15分鐘後，乘車到附近另一條村的水上活動店。

東網記者早前揭發相思灣村違建道入口旁，多棵植物被齊口斬斷，疑遭非法闢出新的小路，通向附近一幅近千平方呎的空地，空地被人挖了多個洞。根據資料顯示，該空地由名為「Lau Yet Fook」的人士擁有。日前地政總署派員在小路處建造兩個石躉和更亭，並派駐保安員當值。

規劃署早前回覆指，有關地點位於《清水灣半島南分區計劃大綱核准圖編號S/SK-CWBS/2》(下稱《大綱圖》)上的「自然保育區」地帶內。根據《大綱圖》的註釋，在「自然保育區」內提供行人徑，或進行任何填土或挖土工程，必須事先取得城市規劃委員會批給的規劃許可，否則便屬《城市規劃條例》下的違例發展。該署會就此作出調查，如果有足夠證據證明該地點有涉及《城市規劃條例》下的違例發展，會採取適當的規劃執行管制行動。如在「綠化地帶」上作屋宇發展，須獲得城規會的許可。該署沒有收到於有關地段上建屋的規劃申請。

資料顯示，位於鄉郊地區的綠化地帶，主要是利用天然環境作為市區和近郊的界限，以抑制市區範圍的擴展，並提供土地作靜態康樂場地。在綠化帶建屋，需要向城市規劃委員會申請。

而自然保育區主要是保護區內現有的天然景觀、生態系統或地形特色，以達到保育和研究用途。並且分隔開易受破壞的天然環境，如「具特殊科學價值地點」或「郊野公園」，以免發展對天然環境造成不良影響。根據一般推定，此地帶不宜進行發展。除非有助保存區內現有天然景觀的發展，或基於公眾利益而必須進行的基礎設施才可能會獲得批准。