港鐵去年蝕48億　上市以來首錄虧損　乘客量跌31%

港鐵今日(11日)公布2020年業績，全年度股東應佔淨虧損48.09億港元，為該公司上市以來首次錄得全年虧蝕。對比2019年純利119.32億元，每股虧損0.78元，派末期普通股息每股0.98元，全年普通股息合共每股1.23元，按年持平。

港鐵行政總裁金澤培表示，去年港鐵面臨最巨大的挑戰，總乘客量下跌31.5%，香港經常業務收入減少11億港元。他又指，目前沙中線過海段仍以明年第1季通車為目標，但承認有關挑戰比以前更加嚴峻，換言之，過海段有機會要延期通車。

金表示，港鐵未來會投資1,000億港元發展新鐵路線及小蠔灣車廠上蓋，以完善本港鐵路及提供就業機會。他又指去年已批出東涌線延線及屯門南延線的設計顧問合約，古洞站和北環線的設計顧問採購流程亦已開始。

港鐵表示，期內物業發展利潤按年跌1.3%至55.07億元，基本業務利潤按年跌58.5%至43.81億元。投資物業重估虧損達91.9億元，2019年同期錄得重估收益13.72億元。港鐵重申，疫情發展仍然不明朗，而其對集團經常性業務的不利影響將可能會在2021年持續。