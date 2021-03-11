沙田村屋塌簷篷壓毀露台　20人疏散

沙田大圍發生塌簷篷意外。今日(11日)下午3時41分，銅鑼灣山路89號村屋2樓，一個30呎乘18呎的石屎簷篷突然倒塌，石屎向下跌時更壓毀下面的露台，幸好露台未有倒塌，但揚起滾滾沙麈及傳出隆然巨響。有石屎掛於半空搖搖欲墜，非常危險，簷篷缺口則有鋼筋外露。

警方及消防接報到場，疏散涉事單位戶主及附近街坊約20人，並登記他們的個人資料，涉事單位戶主亦在場助查，事件中無人受傷。至下午5時許，消防仍在現場評估情況，大量倒塌的石屎有待清理，意外原因仍有待進一步調查。

據了解，涉事村屋1988年興建，肇事單位戶主一手買入，居住至今30多年，曾經裝修過天台。事發一刻，戶主夫婦與孫女外出散步，離家不久即發生意外。戶主形容當時與簷篷相距好近，可說與死神擦身而過，意外後腦海一片空白，驚魂甫定後才知道大件事。

村民謝女士稱，事發前簷篷發出「沙、沙」，未幾「嘭」一聲倒塌，響聲非常大，造成的震動有如地震。她立刻走出屋外查看，見到塌簷篷的位置一片灰塵，有住客受驚走出屋外。謝又指，「屋企天台冇加建、冇僭建」，因此不擔心會塌簷篷。