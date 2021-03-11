科大研新方法　令癌症藥物副作用大減

癌症向來是香港頭號殺手，患者在服用藥物時，更可能出現骨髓功能受損等副作用。香港科技大學的研究團隊近日發現一個新方法，可製造出一種以往很難被製造的新球形分子「手性四芳基甲烷」（CTAMs），初步測試顯示，該球形分子具抗癌和抗病毒特性，其中一種對HeLa細胞，即子宮頸癌細胞的抑制能力，可與常用藥物媲美，其毒性更大減28倍，換言之，球形手性分子有望可應用於開發較少副作用的癌症藥物。

科大化學系教授孫建偉指出，手性球形分子過往很難被合成出來，是一個未被開發的領域，早前研究團隊利用標記策略，成功製造出CTAMs，希望可為開發新藥物創造條件。

根據初步生物活動研究，以新方法製造出來的球形分子具有抗癌和抗病毒的特性，除可應用於開發較少副作用的癌症藥物外，亦被發現能有效對付引致手足口病的腸病毒A71，有關病毒加入低濃度的球形分子後，其病毒含量足足下降121倍。另外，該分子亦可抑制一種引致普通感冒，名為OC43病毒的複製過程，由於該病毒屬人類乙型冠狀病毒，有關分子很大機會可用作對付其他冠狀病毒，如引致新冠肺炎的新型冠狀病毒（SAR-CoV-2）。