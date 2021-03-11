偽造政府過億工程合約騙逾千萬投資　建築商潛逃內地一年終落網

一名48歲澳門建築商人涉嫌偽造承接政府工程合約及開空頭支票，誘騙1名男商人投資 1,600萬港元，其後潛逃內地江門市1年，終在本周二(9日)被內地警方尋獲，並已轉交澳門司警跟進。疑犯承認提供虛假文件及簽發空頭支票，但拒絕透露作案動機，警方調查後相信，疑犯因公司周轉不靈而作案，現以詐騙、簽發空頭支票、偽造文件等3項罪名，將涉案男子移送檢察院處理。

案情指，事主與疑犯於2017年認識，疑犯當時訛稱其公司將承接澳門鴨涌河附近一項逾1億澳門元的大型工程，需要籌集前期資金約5960.9萬港元(即5,000萬元人民幣)，並向對方展示偽造的承接工程文件及投資協議書，又承諾將分2%工程純利潤予受害人，更邀請他投資並保證若無法取得項目會退還全款。

受害人於翌年(2018年)向疑犯公司投資2,000萬港元，疑犯其後卻多次以政府未批准相關工程為由，一再拖延回佣。至前年(2019年)6月，事主發現涉案地盤已動工，但不屬其所投資的公司負責，遂要求疑犯退款，並分別獲退回400萬港元現金，及簽發1,600萬港元支票。惟受害人於去年6月兌現支票不果，懷疑受騙報警。