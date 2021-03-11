中學校長會質疑4核心科目改革倉卒　憂中文科淪操練背誦科目

高中4個核心科目課程改革本月初已完成諮詢，香港中學校長會榮譽總幹事黃謂儒今(11日)代表該會執行委員會在網頁撰文，批評課程修訂缺乏學術研究及數據支持，也不符合有關程序，且難以反映前線老師的聲音，質疑當局硬推課程改革，並非專業領航，更質疑由大學教授及中學校長等組成的小組建議便推行改革，是「長官意志」的決定。該會引述有前線教師憂慮中文科會走向會考年代背誦、操練的老路。

文中指出，自2015年新學制中期檢討後，教育局一直未有進行任何具規模的研究、諮詢及檢討，至學校課程檢討專責小組展開工作，也只是與各界人士會晤後提出建議，並無建基學術研究和數據支持。黃指出，以往的課程修訂，會由課程發展議會轄下各個科目委員會詳細討論及草擬課程，再諮詢學界意見，方才公布修訂和實施，確保取得學界共識。

但是，這次修訂僅建基於學校課程檢討專責小組的建議，成員主要是大學教授和中學校長，並無前線老師代表，質疑優化課程的建議是「長官意志」。再者，問卷只問學校如何落實修訂、需要什麽支援等，並無清晰諮詢學校是否同意修訂。黃質疑，就算學校不同意，也只會被教育局以「意見紛紜」輕輕帶過，並不會撤回建議。

此外，中學校長會也就核心科目修訂徵詢一些前線老師的意見。中文科方面，有老師憂慮課程修訂注重範文教學，走回會考年代背誦、操練的老路，放棄中國語文注重應用、溝通、傳遞信息等元素，恐怕未能配合香港發展需要，培育善於溝通的人才。

就課程修訂偏重讀、寫，刪去聽、說元素，有老師憂慮課堂會變得單一、沉悶，且未能照顧不同能力及背景的學生。另有老師反映，雖然刪去選修單元的教學，但增加的實用文寫作、閲讀報告都需時跟進，刪減中文科課時不切實際。至於英文科及數學科，亦有教師憂慮縮減課時影響學生學習成效。