屋宇署批准1級歷史建築盧吉道大宅擴建　團體憂影響建築整體性

盧吉道27號大宅於2017年獲確認為一級歷史建築評級，東網獲悉，大宅於今年1月已獲批准擴建，屋宇署表示，擴建工程並不涉及一級歷史建築，亦沒有部門對建議提出反對。關注環境保育的團體强烈反對上址有擴建工程，認為新建築物有機會產生排污及斜坡等安全風險，擔心影響建築整體性，要求屋宇署公布更多審批擴建的細節。

發展局古物古蹟辦事處回應指，發展局文物保育專員辦事處和古物古蹟辦事處自去年起接獲屋宇署的通報，得悉盧吉道27號業主所委託的認可人士已向該署呈交該地段的建築圖則。按圖則顯示，擬建工程並不涉及地段內的一級歷史建築。

該局指，發展局文物保育專員辦事處和古蹟辦曾就有關圖則從文物保育角度向屋宇署提供技術意見，例如要求業主在擬建工程進行期間採取合適的保護及監察措施，以確保該一級歷史建築不會受擬建工程影響，有關意見已轉交業主的認可人士，局方將與業主保持聯絡。

屋宇署則回應指，盧吉道27號業主委任的認可人士曾於2020年根據《建築物條例》多次向屋宇署呈交審批建築圖則的申請，擬議的建築工程並不涉及有關的一級歷史建築，並已按照《建築物條例》及其附屬規例的規定審批，同時按上述中央處理建築圖則的制度把建築圖則轉介予其他相關政府部門徵詢意見，而相關部門未有提出反對意見，並於2021年1月批准該建築圖則。

美麗香港聯盟項目經理陳嘉文指，即使擴建工程不涉及一級歷史建築，但歷史建築均重視整體環境，一旦有擴建工程，或影響建築整體性，並增加地區的交通負擔。她又指，歷史建築甚具價值，反映香港人歷史，認爲市民有知情權了解項目擴建細節，呼籲政府公開有關擴建圖則。

她又以位於大坑的一級歷史建築虎豹別墅為例，指該項目在鄰近地方興建了樓層較高的住宅，大大影響了建築的整體性，從遠處觀看，別墅已變得淡然無光，擔心盧吉道大宅步其後塵。