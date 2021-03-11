女童被虐致死案　法醫指逾百傷口非自殘造成

5歲女童偕8歲兄長遭生父繼母連番虐待，終致女童死亡之案件，今（11日）於高院續審，由控方傳召兩名法醫作供，講述女童的驗屍報告及對8歲兄長的傷勢分析。法醫指女童全身有133處新舊傷口，部分傷口更深入軟組織，不過該些傷勢並不致命，並相信女童因其傷口受細菌感染而出現敗血症致死。

本案3名被告依次是死者的生父、繼母及繼外婆，生父及繼母否認一項謀殺罪，繼外婆否認4項殘暴對待兒童罪。替代號「Z」的死者解剖的法醫郭嘉琪指，死者有58處新傷和75處舊傷，當中有瘀傷、裂傷、潰瘍及濃腫，而且多處留有疤痕及結焦。從其傷勢的分布及傷口大少等分析，法醫相並非意外或Z自行造成。頭部方面，Z的眼皮、下唇及鼻樑等均有瘀傷，部分瘀傷呈線狀且符合被藤條及拖鞋等物品擊打導致。另外其身軀、上肢及背部等亦有多處線狀瘀傷並符合由藤條導致，其中左肩及右膝的傷口及濃腫更深入軟組織。

另外法醫指Z近後腦位置有多處新舊的膿腫及瘀傷，頭皮下有深度瘀傷，顯示頭皮下有近期出血，法醫亦認同其傷勢可以是頭部多次撞上天花板造成，但亦可以來自頭部墮地，但就要同一位置多次觸地才能造成。法醫又指雖然Z身上有滿布傷口，但該些傷勢均非致命。另一方面，Z的血液及肺部等多處卻出現沙門氏菌等細菌感染，法醫相信Z是傷口受細菌感染出現敗血症致死。

另一名法醫傅家聰就作供指，他雖沒親自替Z的兄長X驗傷，但觀看X的傷勢照片作分析，指X的臉、肩膀及四肢等，均有不同程度和形狀的瘀傷和裂傷，形態符合由拳頭、拖鞋及藤條造成。X的胸口亦有逾10處刺傷傷口，與被剪刀戳傷的說法脗合。傅又指X的右臀有一大片潰瘍傷口，附近再有不少線狀傷口，認為可能是由藤條及拖鞋不斷重複擊打導致，傷勢會影響X的日常生活，例如無法正常坐下，而雙腿的其他傷勢，亦可能使他不能正常走路。