大嶼山沙螺灣村再落閘　地政總署：未發現違規佔用政府土地或挖掘 　

有環保團體本月初於大嶼山沙螺灣村發現至少兩道新建的閘門上鎖，並寫有私家路的字眼，不少行山客只能無奈原路折返；此外，有部分荒廢農地，疑似有挖掘及燒焦過痕迹。地政總署回覆指，離島地政處進行了視察，未有發現違規佔用政府土地或挖掘的情況；地政處亦已將有關個案轉介規劃署及漁農自然護理署作跟進。

大嶼山沙螺灣村為通往東澳古道的必經之路，惟過往多次出現村民落閘封村事件。長春社在社交媒體平台發文指，於村內發現至少兩道新建的閘門，其中一道閘門位於沙螺灣村西面、前往把港古廟的一條通道交界，鄰近燈柱號碼為V4079。閘門上貼有「私人土地、未經許可、不准進入」告示，閘後設有閉路電視。另一道閘門則位於沙螺灣足球場通往沙螺灣鄉公所的通道，閘門雖未上鎖，但上面亦貼有「保衞家鄉，沙螺灣不歡迎旅客」告示，閘旁掛有帶刺鐵絲網。

長春社又提到，去年10月底曾於同一個位置發現欄杆，旁邊貼有「私人重地」、「嚴禁進入」、「擅闖者視為盜賊，報警究治及一切後果自負」的告示。視察期間，長春社留意到沙螺灣村部分荒廢農地，疑似有挖掘及燒焦過的痕迹，惟前往該荒廢農地的通道被封，無法直接前往該地視察，只能從另一個方向眺望，涉及的農地範圍約從沙螺灣新村1號，一直沿旁邊通道延伸，現場亦有一部挖泥機。長春社續指，雖然當日未見任何人進行推土、挖掘，但擔心挖掘工程若進一步延伸到附近的淡水沼澤、林地等，會破壞生態環境。