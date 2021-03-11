餐廳健身中心齊爆疫　許樹昌：兩場所均高危放寬須十分謹慎

香港疫情或再失控，近日先後有健身中心及食肆爆疫，香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌出席一個網上講座時指出，餐廳屬最高危，因顧客會脫下口罩傾談，其傳播風險僅次於健身中心，近日兩個場所均出現爆發個案，顯示社區有傳播迹象，呼籲政府放寬及收緊措施時要小心。

許回顧疫情時提到，根據美國數據，餐廳屬最高危場所，其次為健身中心，以及咖啡廳。

而內地一項研究則發現，只有43.8%新冠肺炎患者會出現發燒徵狀，如只靠此徵狀找出患者可能會「走漏」很多個案。

政府上月底展開疫苗接種計劃，數據顯示接種「復必泰」疫苗中，每100萬人便有11.1人有嚴重過敏反應。許表示，其後證實大部分人本身對其他藥物或疫苗亦有敏感，而由於長期病患者感染後會情況較嚴重，認為相關人士仍須接種疫苗，但要事先諮詢家庭醫生，及確保自己病情已受控。被問到最少4人接種科興後死亡，會否建議長期病患者接種其他疫苗，許稱首兩宗個案已進行解剖，證實死因與疫苗無關，認為公眾須理解背景發病率，減少不必要的擔心。

許另提及，多宗個案在抵港時找出，因邊境檢測收窄，所以香港暫未有變種病毒擴散，而英國變種病毒的傳染率較高，幸政府已非常小心，收緊邊境措施，減低傳播風險。