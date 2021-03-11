健身中心爆疫恐再關閉　康體人員工會促勿一刀切

西營盤Ursus Fitness爆疫，至今有涉及超過50人確診或初步確診，港府明言將考慮收緊健身室防疫措施。有康體業界工會今日（11日）去信特首林鄭月娥，指Ursus Fitness只屬個別事件，要求政府制訂防疫指令，如立法規定凡進入運動場所的人士必須佩戴口罩等，避免一刀切暫停運動場所。

香港康樂體育專業人員總會及香港健體專業人員總會聯合去信特首林鄭月娥，促請政府不可一刀切暫停運動場所。工會指，西營盤Ursus Fitness爆疫一事相信是個別事件，就此，若健身中心不幸有人感染，該健身中心便自行停業14日或全面消毒，或重開時需要檢測及評估後才開業。但希望政府吸取抗疫經驗，不要用「一刀切」做法， 關閉整個行業。

就現時有健身中心爆疫，業界不希望有健身群組出現，呼籲政府能立法制訂防疫指令，同時安排從業員免費定期檢測，規定凡進入運動場所的人士必須佩戴口罩及填寫健康申報表，藉此要求政府放寬健身中心及相關健身運動設施營業限制，避免日後全面封閉健身中心。

工會又希望政府能多加規管相關人士，加強巡查運動場所，如有違規則封場，避免疫情傳播，促請政府切勿一刀切暫停運動場所。