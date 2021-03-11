五大紀律部隊完成中式步操培訓　今舉行結業典禮

本港雖已回歸23年，惟政府官方儀式一直跟從英國殖民地時代的規定而行，本港各大紀律部隊至今仍使用英式步操。據了解，於上月22日起在香港警察學院舉行的中式隊列培訓班今（11日）完成，並舉行五大紀律部隊步操教官中式正步步操結業典禮，有近80名受訓學員參與。

在今早舉行的結業典禮中，有數十名身穿制服人員列隊表演中式步操，期間有叫口令，而觀眾席上有來自不同紀律部隊的人士。在為期兩星期的培訓班中，受訓學員來自各紀律部隊，除警務處，並包括入境處、海關、懲教署及消防處的步操教官，培訓內容包括原地及行進間的步操動作，以及軍旗、指揮刀和步槍等步操動作。

警方回覆東網查詢時表示，今日一班來自多支紀律部隊的學員完成由中國人民解放軍駐香港部隊三軍儀仗隊所教授的步操培訓課程，並於黃竹坑香港警察學院進行中式步操表演，展現學習成果，強調警隊現時的步操形式並沒有改變，將於未來訓練和儀仗活動中繼續使用。

消息指，結業典禮原定在本周日(7日)舉行，但由於部分學員曾到染疫食肆，致其他學員需要進行新冠病毒檢測，令結業禮延期至今日舉行。