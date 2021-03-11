海洋公園重生或致南區大塞車　議員促開拓水上交通疏導

負債纍纍的海洋公園早前提出「重生方案」，獲港府「大大力泵水」約67.9億港元，並計劃引入外判模式免費開放山下園區，山上遊樂設施則逐一收費。南區區議會今日(11日)就海洋公園的未來路向討論，會上多名議員關注夏天水上樂園開幕後，將出現交通擠塞的問題，期望盡快開拓水上交通，亦擔心山下園區會變成「富豪餐飲區」。旅遊事務專員代表回應指，現時的水上交通安排，仍以水上的士或街渡形式進行探討，至於珍寶海鮮舫的捐贈工作將會「放埋一邊先」，待完成公園項目後才處理。

海洋公園的水上樂園開幕如箭在弦，然而南區交通一直為人詬病。多名議員在會議上擔憂，水上樂園開幕會增加公園到訪人數，若人流回復以往水平，將會加大南區的交通負擔。其中，議員梁進指出，海洋公園車位不多「一塞(車)成個南區塞，由黃竹坑道(塞車)去到赤柱」，故關注會否增加停車場泊車位。議員黃銳熺亦指，若公園人流回復，按現時的交通配套，無論對港鐵與陸路亦會有很大壓力，詢問當局早前提出的水上交通，會以甚麼形式進行，又問及政府建議興建的2個碼頭時間表。南區區議會主席羅健熙同樣表示，早前視察公園時，正值是下班時間，亦體驗到塞車狀況，期望公園可以提供解決方案。

運輸署總運輸主任(港島)區兆峯回應指，現時巴士路線已可直達海洋公園正門，將來路線會延伸至水上樂園。他又表示明白議員對交通有關注，而當局一貫做法需有顧問就項目先進行評估。旅遊事務助理專員黎日正則指，現時仍就水上交通的形式與運輸署傾討，暫時未有碼頭落成的具體時間表，但指碼頭會以工務工程進行，長遠而言會交予公園方營運，但強調會開放予公眾。

黎又指，由於交通問題有短中長期做法，不希望相關計劃只是幫助公園，反增加區內交通壓力，而據其了解，人流應不會與上下班或上學時間重疊，但細節仍有待商討，他認為本地市民大多會選擇乘坐港鐵，而公園將來目標是吸引高增值旅客，旅行團數目會較少，故應該不會引起太大交通問題。

另外，對於會上有多名議員關注珍寶海鮮舫的發展，黎日正稱，由於海洋公園「重生方案」項目工作艱巨，故當局會將珍寶海鮮舫項目的捐贈工作「放埋一邊先」，待處理好公園項目後，再繼續海鮮舫的捐贈，但大前提是海鮮舫不會成為公園財政負擔。

會上亦有議員關注公園的外判工作，其中，議員徐遠華擔心山下園區在引入中高檔次餐廳後，該處會變相成富豪餐飲區，導致園區失去原意；另亦有議員提出會否增設農墟，以增加區內的凝聚，同時協助小店。

海洋公園代表指，外判不是為節省金錢，而是希望提供最好營運，「公園想做好，但不能範範做好」。代表續指，外判會是協作角色，合作時會仔細考慮對方是否認同公園的教育及保育理念，又會要求他們增設以上元素等。代表又稱，山下園區未來會設有表演場地，會考慮舉辦市集，但要視乎主題和季節性。

海洋公園的「重生方案」為施政報告推行「躍動港島南」計劃中的重點項目，計劃同時包括活化珍寶海鮮舫、提升香港仔和黃竹坑一帶的文化及消閒設施等。有議員建議泳灘應開放為「寵物共享泳灘」，康文署代表指，當局在上月已推出「寵物共享公園」計劃，以逐步將轄下合適公園納入有關計劃內，暫未有計劃進一步推展至公眾泳灘，但康文署已備悉有關建議。