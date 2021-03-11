主教山配水庫　油麻地配水庫　評為一級歷史建築

古物諮詢委員會今日確認早前險遭清拆的深水埗主教山配水庫，以及油麻地配水庫的一級擬議歷史評級，此建議獲委員一致支持。會上有不少委員齊聲提議一併檢視整個九龍供水系統其他部分，如九龍水塘及大埔道沙濾池等歷史價值。

上述2個配水庫因其古羅馬式建築特色而備受關注，兩者均屬於早期九龍重力自流供水系統，見證其改善九龍供水及衞生情況的歷史。古物古蹟辦事處更揭露深水埗主教山配水庫內有108條花崗岩石柱作支撐，面積亦比油麻地配水庫大近10倍，並於1951年時改建，加設防水牆以防滲漏。

古諮會主席蘇彰德會後稱，歷史建築若要評為法定古蹟，現行機制下必先成為一級歷史建築，故今天確認上述2個配水庫的評級極具重要價值，相信它們成為法定古蹟只是時間問題，但程序上要一步步去行。

他指發展局正考慮2個配水庫的長遠保育及活化方案，相信清拆機會已經不存在。該局現正進行加固工程，並以安全為大前提下，考慮安排市民有限度地到訪配水庫參觀。蘇直言早前與委員接受密閉空間訓練後才能落場視察，而配水庫內設施無水無電，亦可能有沼氣等危險，呼籲市民切勿以身試法，潛入配水庫。

除了深水埗及油麻地配水庫，蘇希望今年完成本港其餘3個配水庫評級，包括雅賓利食水配水庫、山頂食水配水庫及歌賦山食水配水庫。之後一併檢視以上5個戰前配水庫的歷史價值，再從中揀選達致法定古蹟門檻的項目，向發展局推薦為法定古蹟。