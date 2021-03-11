消息指八大入學門檻擬改為「332A」　三大照計最佳5至7科引學界憂慮

教育局早前宣布改革通識科，其中包括不設7個等級，改為「達標」、「不達標」，引起學界憂慮升讀大學門檻會否改動。今日(11日)有消息稱，8間政府資助院校初步同意，把最低入學要求從核心科目「3322」改為「332A」，其中「A」代表於「新通識科」獲得達標成績(Attained)。消息續稱，「三大」即香港大學、中文大學及科技大學，有意維持收生要求，以文憑試最佳5至7科計算入學分數，引起學界憂慮學生變相需要修讀3個選修科。

現時，香港大學、中文大學主要考慮學生最佳5科、最佳6科、核心科目加2科選修科的成績；科技大學則考慮學生英文、數學及3至4科的成績。消息指出，三間大學傾向在入學門檻改革後，維持現行大多數課程的收生模式，計算最佳5至7科。而其餘5間資助院校將把新通識科「達標」視作某個分數，以便沿用現行機制收生。

教協表示，消息令中學師生憂慮，扣除通識科後，學生需修讀多一科選修科，以爭取入讀三間大學。此舉將進一步增加師生壓力，亦引起學生是否變相需要修讀三科選修科的討論。而且，部分學校按學生需求及教師人手限制，只能安排學生修讀兩個選修科。教協希望三間大學考慮收生要求時，可以從整體學生的利益出發，與學界討論不同方案的利弊，並將會去信三間大學，提出盡早會面，討論新收生要求及反映學界憂慮。