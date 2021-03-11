警搗紅磡無牌樓上吧兼違防疫禁令　13人被捕包括1休班警　

新冠肺炎禍港逾年仍未斷尾，抗疫「清零」之路終點難望，其中一大原因在於不法之徒漠視禁令，肆意經營無牌酒吧等場所「搵快錢」，除了荼毒青年外，亦捅出防疫漏洞禍害市民。警方積極掃蕩此等播毒溫床，西九龍總區人員根據線報及經深入調查後，於昨日(10日)晚上約10時突擊搜查紅磡民裕街43至57號一個樓上單位，搗破一間懷疑無牌酒吧，檢獲約146罐啤酒及5瓶烈酒。

行動中，一名35歲姓余酒吧男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。單位內9男3女，年齡介乎23至41歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男女已獲准保釋候查，須於4月中旬向警方報到。

當中一名32歲酒吧男顧客為一名警員，他現正休假並會接受紀律調查。警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍及姑息，定必嚴正處理，進行刑事調查及紀律覆檢。

警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁2年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2,000元，呼籲市民切勿以身試法。在疫情嚴峻時期，警方呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。