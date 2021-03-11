港台抽起《議事論事》　時事評論員轟浪費公帑不如「執咗佢」

繼早前傳出新任廣播處處長李百全勒令抽起粗口樂隊訪問後，今(11日)晚再有指李要求抽起最新一集香港電台(港台)節目《議事論事》，有議員批評港台的管理一直出現大難題，已去信相關事務委員會跟進，另有時事評論員直斥近日接二連三出現抽起節目的事件，簡直浪費製作時間和公帑，加上現時是資訊氾濫的年代，覺得「多佢一間唔多」，倒不如順應民意「執咗佢」。

翻查港台節目表，《議事論事》一般安排在逢星期四晚上8時播出，而今晚的原定播出時間卻改播獲行政長官卓越教學獎得主的節目《卓越教室》。據了解，被抽起的節目內容包括中大政治與行政學系副教授馬嶽的訪問。

對於港台再度抽起節目內容，時事評論員陳雲生炮轟其製作部門簡直是費時失事，因他們在製作節目前早該知道甚麼內容才能符合播出標準，然而他們卻再三浪費公帑時間製作不達標的節目。陳又指，港台過去集非成是的陋習太難清除，政府過去無視歪風增長固然是責無旁貸，惟認為港台已難以勉救，加上現時資訊氾濫，其收視又愈來愈低，簡直是「多佢一間唔多」，倒不如順應坊間聲音「執咗佢啦」。

身兼立法會資訊科技及廣播事務委員會委員的議員容海恩則表示，港台過去的問題植根太深，認為若要改正問題，需要時間處理。惟容亦已去信委員會及將會在本月23日的大會上提出口頭質詢，促進政府嚴正跟進港台的管理問題。

港台機構傳訊及節目標準總監韋佩文回應事件時則指，暫不評論個別個案，但重申為了加強編輯管理，以回應《香港電台的管治及管理檢討報告》的建議，廣播處長以及港台高層管理人員在具爭議性的節目播出前會檢視有關節目，切實履行編輯責任，以保障節目符合約章及守則的要求。