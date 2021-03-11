廣東省放寛入境人士隔離時間　縮減至14天

由於疫情反彈，廣東省年初落實入境人士需接受「14+7」的健康管理措施。據了解，有關措施最近有所放寬，政制及內地事務局今(11日)回應查詢時證實消息，指「廣東省目前對所有入境人員實施14天集中隔離措施，完成隔離後由個人加強自身的健康管理」。

有關的管理措施要求全部入境人士，在完成14天集中隔離和檢測確定沒有感染後，繼續開展7天居家健康管理。消息指，有本地商會已確認了深圳政府放寬相關安排，入境內地的人士包括港人，只需要集中隔離14天。

政制及內地事務局回覆查詢時表示，據了解，廣東省目前繼續對所有入境人員實施14天集中隔離措施，完成隔離後由個人加強自身的健康管理。至於兩地何時能恢復通關呢？局方就指現時香港首要工作是先控制好本地的疫情，當疫情進一步受控，將具備條件逐步恢復粵港澳三地跨境人員正常往來。特區政府會繼續與粵澳政府保持緊密聯繫，研究在粵港澳三地疫情受控，並不增加公共衞生風險的情況下，逐步有序恢復三地居民的正常跨境往來。