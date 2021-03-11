政Whats噏：曾投訴智方便+申請唔方便　陳振英籲政府唔好懶理

政府早前推出「智方便」一站式個人服務平台，但若然要升級至「智方便+」，就要親身前往郵局核實身份喇。金融界議員陳振英曾經指過程好唔方便，要求政府改善申請方法。雖然創新及科技局都有回覆陳，但始終「做啲唔做啲」、未有解決所有問題，搞到佢都唔多滿意之餘，仲呼籲政府要不斷完善呀。

政府回覆話，已經喺疫苗接種中心安排流動登記隊，方便市民登記「智方便+」，疫情緩和後亦會到不同商場以及政府服務中心安排更多流動登記隊。陳振英就話政府亡羊補牢固然係好事，不過就質疑政府係咪真係會持之以恒，方便市民登記。雖則按政府嘅答覆，疫情後會有差唔多150個站點畀市民登記「智方便+」，但陳就不滿話，其實政府未有疏導郵局人流，事實上郵局外仍然大排長龍。點解會咁呢？陳話好多市民平日要返工，之但係郵局喺黃昏就會閂門，市民根本抽唔到時間去申請。佢建議政府靈活分配郵局員工上班時間，令廣大嘅上班族收工之後都可以去申請「智方便+」，唔使所有人都要集中喺中午時段到郵局大排長龍呀。

對於陳之前建議政府設立政府服務體驗調查員，喺措施或計劃實施前先試用服務，改善後先畀市民用。政府就話已經有用戶體驗設計服務喇。之不過，陳就話自己作為用戶之一，隨隨便便都搵到咁多問題，係咪代表政府用戶測試嘅採樣出現問題呢？抑或係邀請嘅市民類別唔夠廣泛、或者人數不足導致數據有差錯？有見及此，佢就呼籲政府要不斷完善用戶體驗計劃，唔好懶理咁話喇。

其實負責書面回覆畀陳振英嘅創科局局長薛永恒都唔係第一次「甩轆」，先前都有好幾次令市民感覺政府服務嘅用戶體驗極差。創科局早前斥資8億兩度派發銅芯口罩，唔少市民都話質素差、安全存疑，口罩本身個外型更加似內衣褲。至於局方推廣嘅「安心出行」流動應用程式，更被批做唔到追蹤個案源頭嘅目的，反而形同虛設咁喎。睇怕局方都真係要研究吓市民需要乜嘢，先再推出新措施或應用程式，而唔好亂嘥納稅人嘅金錢喇！