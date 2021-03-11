上海仔頭馬金融趙再被控非法禁錮傷人　明日觀塘法院提堂

香港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻的頭馬之一、綽號「金融趙」的趙俊名再惹官非。繼被控洗黑錢後，他再涉及另一宗非法禁錮案及傷人案，昨晚(10日)被警方拘捕，據悉，他已被警方落案控以非法禁錮及傷人罪，將被通宵扣留警署，明(12日)在觀塘裁判法院提堂。

消息指受害人為一名44歲男子，他於2018年游說另一名男子以50萬港元投資南非金，最終沒有獲利，對方向受害人追究，要求歸還投資本金，雙方於今年2月20日相約會面。結果受害人被帶走，並遭禁錮十多日，期間先後轉往3個地點，他其後逃脫並向警方報案，秀茂坪警區重案組接手調查。

警方經追查下發現案件疑與金融趙有關，並於昨晚拘捕金融趙及另一名男子。據悉，2人已被落案控告非法禁錮罪名，而金融趙更被加控一項傷人罪。

現年43歲的金融趙，之前已被控一項洗黑錢罪名，並已提堂，指他於2013年11月12日與2014年11月29日期間，在香港知道或有合理理由相信一筆財產，即盛豐國際管理有限公司名下大新銀行某戶口內合共981.8萬港元的款項，其全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產，案件押後至本月26日再提訊。