増22幢大廈4場所　法國國際學校納入強檢

政府昨晚(11日)表示，將引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處26個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

現時，在全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增1宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。

針對工作場所的檢測方面，如某一個工作場所出現1宗或以上的確診個案，便會被納入強制檢測公告。

按上述準則，昨日有25個指明地方被納入強制檢測公告。另外，由於將軍澳唐賢街28號法國國際學校有一名員工確診，考慮到該校學生可能會有較高的感染風險，因此除員工外，學生及訪客亦須進行強制檢測。

納入強制檢測公告的大廈名單

A. 新增1宗或以上確診個案的大廈

1. 香港新界葵涌荔景邨日景樓及明景樓

2. 香港九龍石硤尾澤安道 1 號澤安邨富澤樓

3. 香港中西區干德道 2 號殷豪閣

4. 香港中西區干德道 40 號

5. 香港中西區羅便臣道 4 號宏基國際賓館

6. 香港中西區梅道 7 號梅苑 1 座

7. 香港西環皇后大道西 443-453 號/山道 4-16 號/德輔道西 426-428B 號業

昌大廈

8. 香港中西區般咸道 13-15 號金寧大廈

9. 香港中西區薄扶林道 67 號寶林閣

10.香港北角英皇道 442-456 號/書局街 1-25 號美輪大廈

11.香港西營盤皇后大道西 345 及 345A 號

12.香港中西區般咸道 63 號采文軒

13.香港西營盤皇后大道西 291 及 293 號

14.香港上環荷李活道 192 及 192A 號

15.香港中西區聖士提反里 1-2 號金鳳閣

16.香港炮台山炮台山道 28 號豪廷峯第 2 座

17.香港薄扶林摩星嶺道 56 及 58 號翠海別墅 B 座

18.香港中西區般咸道 11 號雍慧閣

19.香港跑馬地山村臺 27-29 號

20.香港中西區薄扶林道 89 號寶翠園第 6 座

21.香港西環皇后大道西 508 號香港今旅

B. 出現1宗或以上確診個案的場所

1. 香港中環都爹利街 11 號律敦治中心帝納大廈 10 樓 1004 室 Trumid XT

2. 香港上環德輔道中 188 號金龍中心 18 樓羅思國際(海外)有限公司

3. 香港黃竹坑南風徑 1 號港怡醫院 B 座低層地下組織病理化驗室

4. 香港九龍荔枝角長沙灣道 833 號長沙灣廣場第 2 期 7 樓 705 室 Air

Logistics Limited

C. 其他

1. 香港新界將軍澳唐賢街 28 號法國國際學校