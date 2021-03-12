美國民間有多個大型智庫研究院，都是扛着「非政府」、「非政黨」、「獨立」的招牌。背後的實力金主老闆、董事，卻是壁壘分明，為政黨服務的。在野時扮演影子政府，培養政治人才，為他們提供平台，製造輿論，保持曝光率知名度。在朝時，為在任政府輸送任職人選，為政府每4或8年的更替，設立旋轉門，留住政治人才。

今年年初，美國新任政府上台之前後，各大智庫研究所爭着先後推出大型的戰略研究。今年也不例外，一面倒的都是以中美關係為焦點的外交戰略。聽不到有任何重要項目研究美國的內政，如何防病治疫、如何修補社會分歧、如何增強教育人才科技經濟的競爭力、如何改良添加基礎設施的建設等，這些都是總統大選時辯論宣傳的熱門課題，但上任後唯一聽到看到的只是中美外交，國際政治的角力！

那天美國南部的老教授來電聊起中美關係的發展時，說：「從今年年頭起這兩個月來，大型智庫出台的外交戰略研究報告不下於4至5個，都是環繞着中美關係，最令人詫異的是前政府在將要結束前一周，也是在眾議院彈劾前總統之前的幾個小時，白宮網站上突然出現本應在2043年才能解密的『印太戰略框架』，這是美國橫跨太平洋和印度洋、美國、日本、印度、澳洲，四國聯手一起遏制中國發展，於2017年編寫2018年出爐的重要機密策略，都是向來只做而不能明說的秘策密謀，但這次卻被提前30年曝光在白宮網站上！」

「這『戰略框架』假設中國是要在政治、經濟、軍事和科技發展掌控主導權，要統一收回台灣，和印度是可以培養壯大來遏制中國的崛起。因而設定6個大目標：首要是阻止中國競爭力超越美國，包括打擊中國科技企業、5G的發展、人才教育和培養；其次是保持美國工業的競爭優勢，包括破壞沒有美國牽頭的國際合作和投資，如一帶一路倡儀；三是操作自由民主人權價值，特別在中國的鄰區周圍，如中印中緬邊境、香港、台灣島、新疆、蒙古等地方；四是用武力加強第一島鏈巡弋；五是全面展開與中國對行的輿論戰；最後是盡佔情報優勢，以顛覆破壞中國社會、政治、主權、疆界和經濟金融的穩定。」

「中國經濟力量的崛起是阻擋不了的，文件顯示如美國真的要跟中國硬碰硬，美國應該可以守着『第二島鏈』（即廣大的太平洋），而未必能阻止中國衝破『第一島鏈』（沿中國的東海、南中國海、琉球群島、巴士海峽）而進入太平洋區域。並承認北京很可能已經在南中國海、台灣島的周圍，和中國東海中佔了上風，只能用海上包圍和禁運來制止中國突圍而進入更廣闊的海洋據點。」

我回應道：「這解密文件是一個垂死政權最後願望的清單，掙扎着維持其在世界上的霸權領導地位，難怪近年來一套甩鍋中國的組合拳，愈打愈烈，從2017年反對『一帶一路』倡儀的『債務陷阱』的抹黑，到2018年貿易戰的『技術偷竊』，2019年的香港顏色暴亂，2020年的病毒疫情源頭指控，到2021年是新疆少數民族滅絕的污衊，都是瞧着同一個目的出發，都是捶胸壯膽的自我膨脹催眠，最後不只會徒勞無功，更會賠夫人折兵！中國埋頭自幹，力推『一帶一路』倡議，加強整個歐亞大陸的基礎設施，使其供應鏈路線多樣化，而避過美國海軍控制的海上路線的依賴。」

老教授馬上笑着說：「看過了這份解密檔案，才明白為甚麼美國在2017年把你抓住不放！一個中國公民在東歐，非洲國家為中國廣結善緣，率先配合『一帶一路』倡議的聯繫各方力量，你是觸動了美國根本的利益，和挑戰美元霸權，難怪把你拿來作示範，說明逆美幫中，是會被打擊得身敗名裂，體無完膚的！你就是中美關係交惡的第一槍，第一滴血！」