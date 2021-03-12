油麻地夜總會涉違規營業　16人犯禁包括3女童

警方油麻地分區雜項調查隊，根據線報及經調查後，昨日(11日)晚上11時，突擊搜查油麻地上海街431號一間樓上持牌夜總會，當時該夜總會涉違反政府的防疫規例繼續營業。

夜總會姓吳(49歲)男主持，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕，已被扣留調查；場內7男8女(14歲至49歲)，當中包括3名未成年女童，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）及《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），警員遂向他們發出定額罰款通知書，每人罰款5,000港元。3名未成年女童被警員帶返警署，並已聯絡她們的家長到警署提供資料並接走她們。

新冠肺炎疫情爆發近一年，本港第4波疫情雖有緩和迹象，「清零」卻看似遙遙無期，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。