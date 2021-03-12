東方日報A1：12日死4人　衞署始發指引

「針下亡魂」又出現，本港昨再多一宗疑接種新冠疫苗後死亡個案。一名年約70歲老婦本月初接種科興疫苗後，昨不適送院後不治，屬12日內第4宗打針後死亡事故，全數均接種科興疫苗。昨亦有男子在私家診所打科興疫苗後危殆留醫。接連不斷的疫苗事故令全城驚恐，在接種率劇降及外界炮轟下，「唔踢唔郁」的港府在數條人命失去後終認衰，今日將姍姍來遲發布打針指引，列明糖尿病、高血壓不宜打針的指數水平等。

本港自上月28日發生首宗疑接種新冠疫苗後死亡個案以來，短短12日死亡個案增至4宗。最新一宗是七旬婦於本月2日接種科興疫苗，昨早暈倒被送往廣華醫院，中午不治。昨日亦有一名67歲男子於旺角港鐵站乘電梯時暈倒，被送往廣華醫院，目前危殆，據悉他有心血管疾病，本月初於私家診所接種科興疫苗。

除了上述的疫苗相關嚴重個案，官涌體育館社區疫苗接種中心昨亦有一名47歲男子接種科興疫苗後出現頭暈送院。該男子接種前報稱沒有長期病患，但曾有「暈針」紀錄，送院前清醒。

死亡個案接連發生，且全數與科興疫苗有關。早前當局透露截至上月底，全球累計接種科興疫苗人數約4,400萬，當中有56人死亡，全球死亡率為0.00013%；本港至今累計約有12萬人接種科興疫苗，當中4人死亡，死亡率為0.003%，較全球數字為高。近日預約接種科興疫苗數字急挫，前日只有7,200人預約，復必泰疫苗則有12,100人，較科興多近一倍。

港府一直「死撐」長期病患但病情受控者適宜打針，但卻沒有清晰指引何謂病情受控，在接種率急跌下，港府始跪低，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，港府今日將發布指引列明哪些人應延遲接種疫苗，包括糖尿病控制得差、平均血糖值長期超過10、高血壓且上壓長期超過160、下壓超過100，以及持續有心口痛和氣促徵狀等人士。

議員柯創盛批評，坊間一直促港府發放清晰的接種指引，但港府「唔踢唔郁」，遲遲才決定發放，不但影響市民接種意欲，亦令大眾擔心疫苗安全，分分鐘導致疫苗滯銷，浪費公帑。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，港府公布的疫苗資訊欠清晰，建議參考國際期刊，分析疫苗的科學數據後製成圖表，向公眾交代相關數據，增加市民接種信心，否則擔心疫情會出現不斷輪迴的困局。

對於有數據顯示接種復必泰疫苗中，每100萬人便有11.1人有嚴重過敏反應，香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指，其後證實大部分人本身對其他藥物或疫苗亦有敏感，而由於長期病患者感染後會情況較嚴重，故認為相關人士仍須接種疫苗，但要事先諮詢家庭醫生，以及確保自己病情已受控。許又指在4宗死亡個案中，首兩宗已進行解剖，證實死因與疫苗無關，認為公眾須理解背景發病率，減少不必要的擔心。

此外，政府公布前日有6人打疫苗後送院，涉及2男4女，年齡介乎38至67歲，他們打針後感到暈眩、出現抽搐、高血壓、胸口痛、心悸和出疹。當中一名67歲男子仍留院，情況穩定，其餘5人已出院。

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