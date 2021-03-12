你要知：自製天竺鼠車車不是夢　羊毛氈製作技巧大解構

近期天竺鼠車車的熱門度可謂超出了一般動畫的程度，不論是大人或小孩也被其可愛的「PuiPui」聲吸引，甚至想自製一輛天竺鼠車車珍藏。但對羊毛氈製作無從入手？就由手作店負責人Kris為大家介紹羊毛氈及分享有關技巧。

Kris解釋，羊毛氈能由毛團變成不同形狀的公仔，其原理是像羊毛衣縮水，「透過用帶倒鈎的專用針反覆地刺入羊毛，會令當中細小的鱗片愈纏愈緊，達致不同的形狀。」Kris指羊毛大致分為長纖和短纖兩類，大多數公仔會以短纖羊毛製成，成形速度會較快及表面會較平滑；而長纖羊毛會用於製作像真動物、地氈或袋子等。

製作羊毛氈公仔需要專用工具，Kris指一般作品會用到一粗一幼的專用針和膠墊。粗針用於羊毛氈的成形，而幼針則用於修飾細節，如天竺鼠車車的嘴部和耳朵等位置。另外亦有一款「三針」工具，每刺一次就等於普通針刺三次，羊毛氈亦會更快「縮水」成形。Kris提醒為免被針刺傷，整個製作過程應將羊毛氈放在膠墊上，任何情況都不應用手拿着羊毛氈落針。

Kris表示製作羊毛氈不難上手，需要的是時間及耐心，建議初學者可先由花紋少、顏色簡單的公仔入手，「如果公仔花紋較多，會建議刺得結實一點，因為在把花紋刺上去時，反覆地刺會令鬆散位置凹陷。」有關清潔方面，Kris表示如羊毛氈有污漬，以沐浴乳或洗手液清洗便可，她亦提醒如果公仔要經常清洗，最好在製作時將羊毛氈刺得結實點，一來不易破爛，二來清理更容易及避免縮水。