尼古丁屬毒藥　銷售及管有均犯法

電子煙熱潮令走私加熱及電子煙煙彈愈發猖獗，警方上月底於截查可疑貨車時，檢獲250萬支懷疑未完稅加熱煙及大量懷疑未完稅香煙，為4年來最大宗牽涉加熱煙的案件。然而除了走私及販賣走私電子煙，購買電子煙也犯法。有執業大律師表示，若然購買及持有含尼古丁的電子煙油，即使只是自用，亦有機會被檢控，呼籲市民不要以身試法。

根據《藥劑業及毒藥條例》，尼古丁屬於第1部毒藥，而第1部毒藥只可在有註冊藥劑師監督下的藥房出售。而無論是非法銷售，還是管有第1部毒藥或未經註冊藥物，均屬刑事罪行，每項罪行定罪後最高刑罰為監禁兩年及罰款10萬港元。

執業大律師陸偉雄表示，按照法例，管有第1部毒藥已屬違法，換言之購買含尼古丁的電子煙油已會被控，即使消費者不清楚所購買的煙油是否含尼古丁，或者因煙盒包裝未有列明煙油含尼古丁而誤以為無「添丁」，都未必成為抗辯理由，只要買家明確知道自己購買的是電子煙油，就有可能被判罰。故此，陸呼籲公眾不要購買來歷及成分不明的電子煙油，以免誤墮法網，而市民亦應拒食電子煙，以為健康着想。