勿低估電子煙禍害　醫生籲認清風險

電子煙油及煙彈五花八門，對青少年而言極具吸引力，加上售賣電子煙產品的商戶成行成市，有部分賣家更是來者不拒，使青少年極為容易購買煙油及煙彈。有醫生呼籲青少年切勿低估電子煙的禍害以及成癮性，同時建議港府及早推廣電子煙禍害，並定期抽驗煙油，讓大眾認清吸食風險。

記者日前與一位未成年人士Sunny（化名）於旺角一間電子煙店舖實測買煙，店內放滿各式品牌和口味的電子煙彈，且提供煙彈試食，店員更表示所售煙彈均含尼古丁。而當Sunny購買其中數款煙彈時，店員未有要求他出示年齡證明。

「好多時啲年輕人以為食電子煙健康啲，又唔會上癮，咁諗其實係錯嘅。」香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，青少年時常低估電子煙的禍害，然而煙油中不乏有害的致癌物，亦可能有大量不明物質，吸食後對身體的損害更難預料，加上部分產品包裝上未有詳細列明成分，青少年「貪得意」誤吸含尼古丁煙油，隨時染上煙癮。崔建議港府從小學開始推廣電子煙禍害，及早降低青少年吸食的意欲，亦可定期抽驗市面上的煙油，並向公眾公開調查結果，讓大眾認清吸食風險，而最理想則是立法全面禁售相關產品。