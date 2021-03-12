Dr.東：氣溫忽冷忽熱加劇心臟負荷　成心血管疾病高發季節

近日天氣忽冷忽熱，日夜温差增大，有心臟科專科醫生提醒，在氣温變化較大的日子，心臟及血管需適應温度作出調整，心臟肌肉負荷增加，對年紀較大或曾有心臟疾病的人而言，有較大機會引發心血管疾病。他提醒此類人士應定期進行檢查，監測有可能引發心臟病的誘因，如血壓、血糖、膽固醇等，亦要定期運動，注意飲食，若有身體不適應盡快求醫。

根據衞生防護中心的資料，心臟病在香港最常見的致命疾病中居第3位，致死人數佔2015年總死亡人數約13.2%。心臟科專科醫生郭應龍指出，天氣較熱的時候，身體會有更多血液流到皮膚以助散熱，心臟相對需要泵出的血液亦較少；若氣温下降，身體為了保暖便會收縮血管，令流往心臟的血液增加，因此在忽冷忽熱的季節，身體便需要在更短時間內適應環境變化，變相增加心臟病發的風險，情況在年長且身體機能適應性較低的人士更為嚴重。

郭續稱，若心臟病發造成心血管阻塞，且超過兩小時沒有合適處理，便有機會引起心臟肌肉壞死，令身體機能變差，甚至死亡。心血管阻塞亦可引發心臟肌肉暫停跳動，或跳動頻率混亂，繼而令心臟內出現血塊，若血塊被泵到腦部便造成中風。心臟病發徵狀不一，有可能心口痛、心翳、心口如比石頭壓着、流汗、暈倒等，但亦有可能在病發時完全沒有徵狀。若病發令部分心臟肌肉壞死，患者其後或會出現氣促、身體機能衰退等。

郭又提到，去年11月有一名70多歲的婆婆，因心口痛、腳腫、氣促等問題求醫，但一問之下發現該名婆婆心口痛的情況已持續約3至4個月，但因疫情問題未敢求醫。郭檢查後發現婆婆有3條心臟血管已經阻塞，即使打通一條血管，其心臟功能亦只餘下約20%。她亦曾在醫院內出現心室顫動，幸好醫生發現及時，始令婆婆脫離危險。

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