涉8‧18非法集結今續審　黎智英由囚車押抵法院應訊

前年8月18日反修例「流水式集會」案中，因涉及《港區國安法》而被還押的壹傳媒黎智英與另外8名泛民人士被檢控，除區諾軒及梁耀忠已認罪候懲外，包括黎智英在內的其餘7名被告均否認控罪，區院法官胡雅文於日前已裁定7被告組織及參與未經批准集結罪全部表證成立，各被告決定不出庭自辯或傳召辯方證人作供，案件進入結案陳詞階段。

案件今早(12日)9時半在灣仔區域法院續審，雙方會就《公安條例》下未經批准集結罪是否違憲提出各自的理據。押解黎智英的囚車在早上約9時20分抵達法院。

控方昨日(11日)在庭上表示，終審法院於2005年梁國雄被控違反《公安條例》一案的判決中，已經裁定《公安條例》下舉行公眾集會所涉的機制合乎憲法；高院於2017年黃之鋒衝擊政府總部東翼廣場一案的判詞中表明，集會自由並非絕對，需要在法律框架下進行。

目前受審的7名被告包括黎智英、李柱銘、何俊仁、李卓人、梁國雄、吳靄儀及何秀蘭。他們被控一項組織未經批准集結及一項參與未經批准集結罪。案件今天續審。