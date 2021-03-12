港股收挫645點　金融股領跌　騰訊急瀉4%

港股連升3日後斷纜。恒生指數高開164點，已見全日高位29,550點，之後反覆回落，尾市跌勢轉急，一舉插穿兩萬九、10天及50天線等關口，收市報28,739點，跌645點或2.2%，全日波幅843點。國企指數收報11,172點，跌167點或1.48%；科技指數倒跌183點或2.13%，收報8,456點。主板全日成交2,254億港元，港股通淨買入32億元。

恒指全周累跌358點，跌幅1.23%；科指累跌177點或2.05%。

金融股是跌市火車頭，友邦保險去年新業務價值跌33%遜預期，股價失守「紅底」，收報96元，大挫5.4%。滙豐控股回吐2.4%，收報45.75元；香港交易所倒跌1.6%。工商銀行及建設銀行跌1.6%及2.3%；中國平安跌2%，幾大藍籌合共拖低恒指328點，佔大市過半跌幅。

外電引述消息人士報道，騰訊將成為內地金融監管當局下一個針對目標，拖累股價急插4.8%，低見647.5元；收報650.5元，跌4.4%，已拖低恒指137點。其他大型科網股普遍向下，美團跌3.3%；阿里巴巴倒跌0.7%；快手跌1.2%；京東集團績後急挫4.8%，市傳集團正商討收購國金證券部分或全部股權。小米集團擬回購100億元股份，股價曾飆近一成，高見24元；收報22.75元，升4.1%。

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，美債息回落，隔晚美股做好，相信港股亦有望進一步回穩。預期資金亦將由舊經濟股回流新經濟股，料指數變動不大，恒指下方支持在28,800點，阻力位則於29,700點。