沙田村屋塌簷篷壓毀露台　女戶主愁付數十萬元清拆費　

涉事單位姓岑女戶主稱，數十萬元的清拆費用是天文數字。(蘇偉明攝)

沙田大圍銅鑼灣山路89號一村屋，昨(11日)午3時許，村屋2樓一個30呎乘18呎的石屎簷篷突然倒塌，石屎向下跌時更壓毀下面的露台，幸未有釀成傷亡。石屎掛於半空搖搖欲墜，大量倒塌的石屎有待清理。今晨(12日)9時許，屋宇署安排政府承建商工程人員到場視察。

據涉事單位姓岑女戶主表示，現時她與丈夫同住，30多年前一手買入，沒有僭建，約10多年前，舖過天台地磚。她指平時都好留意天台情況，一向相安無事，從來沒有積水，以前十號風球時天台有東西剥落，都會請人進行檢查。據了解，屋宇署安排政府承建商，為戶主拆除該村屋受事故引致鬆脫的部分，費用約數十萬港元。女戶主表示，沒有想過為村屋買保險，數十萬元對我們來說是天文數字，而戶主身處外地的子女亦感到擔心。

她憶述昨日出門口有幾粒白色紙皮石屎墮下，當時無擊中頭部，人人都說她好彩，她稱要感謝上帝。事發後她看到石屎，好像沒有鋼枝，真感好可怕。

另一名女村民表示，村內的屋於同一時期興建，多年來村內村屋都無問題，全部都是西斑牙式，但各業主自找承建商興建。鄰居發生塌簷篷事件後，她稱會與樓上住戶商量是否需要安排檢查。