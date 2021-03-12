有雀商疑霸官地售被管制灰鸚鵡　20苦主投訴買後數月死亡

灰鸚鵡在本港是受管制動物。圖為疑屬非洲品種的灰鸚鵡。

不少港人喜歡飼養鸚鵡，近日一間持牌雀商疑遭最少20名市民投訴，稱在其位於大埔一村屋的店舖購入鸚鵡後，鸚鵡均在短時間內患病甚至死亡，主人痛心不已。據悉，涉案鸚鵡大多為受管制、初生的灰鸚鵡，事件令人質疑該店灰鸚來源，及相繼死亡的原因，甚至該店村屋被指涉霸佔官地，屋宇署表示，正跟進上述村屋的調查。

據了解，有多名市民在去年6月至今年1月期間，以約7,000至8,000港元向相關雀商購入年齡約數個月大的灰鸚鵡，惟多名事主均表示，即使按照店主囑咐悉心照顧雀鳥及喂食，但數月間，雛鸚均出現健康問題，有鸚鵡更被指可能在母體或後天感染的鳥類絕症，不久後已死亡。

由於灰鸚鵡屬管制動物，進口、繁殖及管有等都受漁農自然護理署監管，且有關數量較少，多名事主質疑商店灰鸚來源，認為該些鸚鵡在出售前已感染病毒。涉案雀商否認出售有病鸚鵡，反指有買家照顧不周。

東網正就事件涉及非法管有灰鸚鵡、霸官地等事件向漁護署、屋宇署及地政總署查詢，其中屋宇署指正調查有關村屋是否有僭建物，一旦違規會採取執法行動。