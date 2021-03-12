健身群組逾50人染疫　袁國勇預示將爆第5波　促防大火燎原

新冠肺炎疫情近日出現大反彈，單是西營盤健身中心URSUS Fitness群組已在數日內擴散至超過50人染疫，逾200名顧客須檢疫。香港大學微生物學系講座教授袁國勇指，健身群組情況如同跳舞群組，並警告香港正邁向第5波感染，目前須全力追蹤，避免「山林大火」般燒下去。專家又促當局檢視健身中心有否違規，及制訂停業要求。

袁國勇表示，目前已知上述健身群組至少涉及3間健身公司，情況如之前爆疫的歌舞群組。目前需要加緊追蹤，1個確診者便須追蹤100人，否則疫情會如「山林大火咁辣出去」。他強調，市民到健身中心會脫下口罩做劇烈運動，運動時呼出的微粒較平常多6倍，故健身室空氣流量同樣要較食肆高，每小時起碼要換氣6次，若然是密室的環境，每小時更應換氣12次。

袁又稱，過去已多次提及，開放食肆或健身中心等場所需要處理高危點，例如要戴口罩、器械要消毒才可讓下一個人用等。

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌亦指，當局應檢視健身中心有否違反防疫規定，若再有健身中心爆疫，應立即暫停處所營運。他續指，未來一至兩個星期將是關鍵，要視乎會否再有新個案、或其他健身中心爆疫，再決定是否收緊防疫措施。許亦直言，健身群組現時的確診數字很驚人，確診者更是來自不同行業、去過很多場所，擔心將成跳舞群組的「翻版」，令病毒於社區散播，埋下疫情第5波先兆。

至於再有疑接種科興疫苗後死亡的個案，許則指該死者有長期高血壓，並且已是9日前接種，認為其死亡未必與疫苗有直接關係，但仍待解剖及政府相關的委員會審視。他續指，政府仍在商討應延遲接種疫苗人士的指引，但強調縱然有長期病，若能妥善控制病情，接種疫苗亦無問題，相反，若不接種而不幸染疫，他們容易出現併發症。