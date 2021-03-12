港府巡西營盤星輝大廈　3人違強制檢測公告

政府今早(12日)派員到西營盤早前被納入強制檢測公告的威利麻街8-12號星輝大廈，進行執法行動，行動由今早約7時開始，至約10時結束，期間共檢查約170名居民的檢測報告，當中3人違反強制檢測公告。

有關行動由中西區民政事務處聯同西區警區、衞生署衞生防護中心和醫療輔助隊執行，今早約7時，參與行動的人員於該幢大廈出入口，並到大廈內進行檢查，住客需出示檢測結果電話短訊或相關檢測證明，以確認是否已按有關要求進行檢測。

當局檢查約170名居民的檢測報告，有3人違反強制檢測公告，遂向有關人士發出強制檢測令及或可處定額罰款5,000港元，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款2.5萬港元及監禁6個月。

當局指，未來將繼續嚴格執法，執法過程中或引起居民不便，希望市民諒解。當局亦重申，發出強制檢測公告是為盡快堵截疫情於社區散播，受檢人士應盡可能在確定檢測結果前，留在其居住地點並避免外出。