政府擬涵蓋「極端情況」上班意外保障　議員批小修小補

近年有超強颱風襲港，打工仔在極端天氣上班引起安全爭議。政府建議擴大《僱員補償條例》的僱員補償保障，涵蓋僱員在「極端情況」時上下班途中遭遇意外的情況。有議員批評修例只屬小修小補，「很多打工仔冇得揀返唔返工」，希望繼續爭取停工令，更能保障僱員的生命安全。

立法會《2021年僱員補償(修訂)條例草案》委員會今日(12日)召開會議，提及僱員可能需在極端情況，包括超強颱風或其他大規模天災時上班，希望擴大僱員補償保障，涵蓋僱員在上下班途中遭遇意外受傷或死亡的情況。勞工界議員陸頌雄在無競爭下當選主席，他形容「無人阻止到香港人披荊斬棘咁返工」，但是次修例只屬小修小補。而勞工處訂立的《颱風及暴雨警告下工作守則》，內容未有明確提及僱員在8號風球下的在家工作安排，批評是「無牙老虎」，並無約束力。很多時僱員無法於極端天氣期間上班，卻被扣假、扣薪，工會往往接獲大量勞資糾紛個案，形容年年如是、毫無意義。陸表示，一直爭取實行停工令，希望政府日後可繼續研究。

勞工處助理處長(僱員權益)李志聰回應，在過去4年共有31天發出八號或以上熱帶氣旋警告信號、紅色或黑色暴雨警告信號，期間接獲170宗於期間上下班受傷的個案，認為為數不多。商界議員林健鋒則認為，現時全世界的氣候變化甚大，以前屬百年一遇的極端天氣，將於未來更常見，但他憂慮修例將促使保險公司增加勞工保險的保費。

李志聰相信出現極端情況的次數並不會頻繁，同時估計需在期間上班的僱員人數不多，相信對保費只會造成輕微影響。而保險界亦無特別顧慮，李期望得到各界支持，趕及於今年風季前，於6月下旬至7月生效。保險界議員陳健波同意說法，指基於市場競爭，即使加保費亦只會是「丁咁多」。