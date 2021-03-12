疫苗接種事故欠賠償標準　議員憂「搬龍門」　促早推疫苗護照

新冠疫苗安全堪憂引發「退針潮」，情況有進一步惡化之勢，立法會衞生事務委員會今日（12日）舉行會議，有議員批評當局的疫苗賠償標準不清晰，擔心到處理賠償時予人政府「搬龍門」的感覺。多名議員則建議當局提供接種疫苗的誘因，化解「有針無人打」的困局，建議包括推出疫苗護照，方便接種人通關出境之用，另有議員指出，英國阿斯利康疫苗在歐洲涉及多宗嚴重事故，港府不應購買。

議員鄭松泰在會上質問市民接種科興疫苗後出現異常事故的統計，衞生署總藥劑師陳詩濤表示，截至本月7日，僅收到0.08%接種後異常事件呈報，專家委員會仍需分析有否因果關係才可列入接種後異常事件個案。

鄭質問政府保障基金的賠償基準，若出現接種後嚴重事件，市民或需留院一段時間作治療，質疑當局沒有清晰列明賠償的基準，將來或會因市民申請賠償及專家審批賠償出現分歧，予人政府「搬龍門」之感。

他又關注專家委員會判斷個案時會分析接種疫苗及出現後遺症的因果關係，但保障基金審批時，卻有「未能排除與疫苗有關」一項，質疑存在分歧，又指當局開始疫苗接種計劃時，沒有清晰列出接種須知，如三高具體數字等。

議員蔣麗芸則指有近日死亡個案的人士並非嚴重病患者，當局應該深入了解及調查個案，給死者家屬及市民一個公正答覆。

至於歐洲多個國家近日出現接種阿斯利康疫苗後的死亡個案，而意大利、丹麥、挪威等9個國家已停用該疫苗。蔣麗芸表示國際上對該疫苗均有很大保留，有嚴重的安全隱患，已與食物及衞生局局長陳肇始提出要求停止採購該疫苗，認為現時的科興及復必泰疫苗已足夠未來數個月使用。