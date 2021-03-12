斥勞工局冇保障當地居民就業　逾百人衝出馬路抗議3人被捕

疫情令澳門經濟下挫，對當地就業環境影響至今未復，逾百名澳門市民今早(12日)到勞工局大樓外聚集，並向當局反映失業情況。澳門警方在場維持秩序並拉起封鎖線，有在場人士愈發鼓譟，跨越封鎖線及衝出馬路，企圖強行進入勞工局，現場交通一度受阻，警員須築起人鏈維持秩序。

由於大樓外的市民情緒激動，大批軍裝及便衣警員到場拉起繩索，防止再有人衝出馬路，期間有人與警員發生推撞，至少3人被制服帶返警署。

澳門勞工局局長黃志雄表示，今日到場人士早前已向當局求助，涉及465人，當中有310人曾做過工作配對、260多人曾經見工，逾100人成功獲聘，惟部分人獲當局介紹工作後未有接受，他重申會繼續協助安排面試。

黃又指，相關工人逾半希望尋得雜工的職位，而當局在有關工種未有聘用外僱，亦會盡量協調轉介。他認為，若有本地人在達到相應工藝水平並應徵，僱主須辭退外僱，並以市場薪酬水平聘請。若有關人士的工藝水平未達標，當局亦會協助他們接受操練，直至符合要求。他又呼籲求助人士理性表達訴求，不要影響其他服務使用者，同時要注意自身安全，不希望影響交通及其他市民的生活。

有自去年底起失業的建築工人表示，當地工程公司大多聘用外僱，希望當局保障澳門本地居民優先就業，又稱曾嘗試參與就業配對，惟面試結果未如理想。

根據勞工局公布的數據，截至今年1月底，澳門有外僱17.5萬人，較去年同期減少1.7萬人。