水上的士最快下半年啟用　運輸署：營辦商籌備需時

本港新冠肺炎疫情持續，目前仍未通關。拖足20年、原定去年底投入服務的「水上的士」，因疫情而延至今年第一季試行部分服務，惟運輸署今(12日)證實，因營辦商需要較長時間籌備，水上的士將延至最快今年下半年才能啟用部分服務。

政府早於2001年已建議增設水上的士服務，惟當局一拖再拖，至2018年才邀請營辦商遞交航線服務意向書，原定2019年投入服務。至去年3月，項目與重啟的「中環—紅磡」航線綑綁招標，並由富裕小輪中標，再訂於去年年底啟航。不過，因去年爆發疫情，運輸署早前曾指會延至今年第一季啟用，該署最新回應稱，項目將延至最快下半年啟用。

運輸署解釋，由於水上的士服務對象主要是旅客，服務區域及服務性質較廣泛，營辦商需要更長時間進行籌備，如安排試航、安裝碼頭設施及建立電子售票系統等，其財務可行性亦須視乎疫情發展及旅客人數。該署稱正密切留意本地疫情的最新發展及旅遊業復甦步伐，視乎未來數月的情況，期望營辦商可於今年下半年試行開辦部份服務。

根據計劃，水上的士設有5個上落點，包括西九文化區南邊的登岸設施、中環九號碼頭梯台、尖沙咀海濱長廊登岸設施、紅磡（南）渡輪碼頭及啟德的跑道公園碼頭一號或二號梯台，成人全程票價為136港元，小童半價，分段收費每站分段票價由10至24港元不等。營辦商初期每日會提供3至4班服務，船上亦配備WiFi上網及充電設備等。