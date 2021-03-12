約77%港人支持太陽能發電　組織籲政府開放公眾空間

近年不少企業及民居於天台安裝太陽發電裝置發展可再生能源，有調查機構就此進行有關「公共空間與太陽能發電計劃」的研究，訪問5,539名12歲以上的港人，並在今（12日）公布結果，發現有約77%受訪者支持政府於公園、高速公路及水塘等公共空間安裝太陽能發電設施。有相關組織建議，政府可開放有放置太陽能板潛力的公眾空間，讓市民投資綠色經濟。

香港民意研究所經理（數據科學）戴捷輝表示，調查在本月2日至8日透過電郵，於網上進行，而當中有約77%受訪者支持在公園、高速公路及水塘等公共空間安裝太陽能發電設施，而選擇「一半半」的人有15%，反對的人則僅有7%。

另外，該調查亦訪問受訪者，若他們可以選擇是否參與投資太陽能發電設施，而按年回報率約為4％至5%，研究公眾參與的機會有多大，而受訪者中認為自己投資機會大的有45%，「一半半」的有26%，而投資機會細的則有24%。

低碳想創坊氣候變化社區倡議小組「日出社區」計劃成員林蘭熹表示，香港再生能源的增長比例遠較鄰近國家及地區緩慢，但事實上，有研究曾指出香港的太陽能潛力可高達21%，而是次的研究亦發現，大部分的市民皆支持發展太陽能技術，或是願意投資相關技術。

林蘭熹認為，港府可以開放不同的公共空間，予非牟利機構發展太陽能，如日本京都市政府便開放官方建築物的屋頂，讓社區組織安裝太陽能板。另外，林又認為政府可以開放社區中的公共空間，如水塘、高速公路等安裝太陽能板，並讓公眾投資相關發展。她舉例指南韓首爾市政府曾推出「太陽能發電市民基金」，一開售大受市民歡迎，並在5日內售罄。

本土研究社成員陳劍青則稱，香港現時有不同的閑置土地，數量持續維持在逾300公頃，不少土地更位處在主要幹道、或是市區附近，又舉例指在屯門鍾屋村附近有一塊約1公頃的土地，「已曬咗太陽20至30年」，卻一直被荒廢。陳指，在港發展太陽能有相當潛力，而若把約300公頃的土地用作太陽能發電，預計可以滿足約8萬戶市民的用量，相等於「養得起成個中西區的居民」。