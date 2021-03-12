政Whats噏：田北辰內會提港鐵優惠　與主席再度起爭論

議員田北辰(田二少)喺立法會內務委員會離題都唔係第一次，對上一次就因為無啦啦喺會上討論東鐵線信號系統，被提醒離題，同內會主席發生爭論。至今午(12日)，事件再度重演。事關港鐵8折乘車優惠將於今個月結束，市民當然好關注。田二少就再次利用內會時間反映問題，不過亦都再次被主席叫停，又聲疊聲，結果仲被直接熄咪添。

田二少提到，好多人希望將港鐵8折乘車優惠再延長3個月，於是利用內會時間，話想主席李慧琼同政務司司長張建宗反映。李諗都唔使諗就「落閘」，話真係唔好意思喇，呢個環節唔可以就住個別範疇表達意見。

田二少當然唔死心，話「你聽我講先」，今個月無鐵路事宜小組委員會，交通事務委員會議程又排到密密麻麻。李再回應，「我諗你喺事務委員會跟進喇，呢到亦有相關嘅委員會主席」，於是就停止佢嘅發言。雖然田二少被熄咪，但仍然喺位上大嗌，李就再講知道佢對呢件事好關心，但議員可以喺唔同場合跟進事件。既然都無得再講，二少直接起身行出會議室添。

另外，內會早前已經通過修改立法會《議事規則》和《內務守則》，防止議員拉布，但現行法例並無涵蓋財政處分。李引述政務司司長張建宗回覆會充分配合工作，提出有關嘅條例草案。