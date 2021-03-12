關注組提議房協與市建局換地　九龍城重建戶可獲原區安置

市區重建局近年在九龍城開展多個重建項目，惹來當區市民反彈。由受影響居民及商戶組成的九龍城重建關注組日前提出重建新方案，今（12日）到香港房屋協會銅鑼灣總部遞交請願信，要求房協研究將其啟德地皮與市建局的土瓜灣重建地皮交換。

關注組表示，由於市建局過往對新方案未有正面回應，加上得悉房協就啟德發展區用地（2B1）的規劃申請正進行公開諮詢，故今日到場遞信，希望房協可與市建局商討落實方案可行性。關注組義工張小姐表示，新方案經過社區諮詢及徵詢專業人士意見，可行性高。

來港近30年的泰裔街坊Malee表示，在九龍城居住十分方便，即使廣東話說得不好，但購買食材、坐車返工等並冇問題。她一想到若要搬離九龍城便不知所措。至於本地街坊唐先生表示自己一生人都幾乎在九龍城生活，不願離開上址，加上其母年事已高，只熟悉九龍城，兒孫亦居住在附近，因此也不願離開熟悉的社區。

關注組日前提出以馬頭圍及土瓜灣道的（KC009-013）用地，即受影響市建局重建地段，換取房協啟德發展區的用地（2B1），並以公屋的規格興建安置大廈，以安置受影響住戶和商戶。同時以市建局榮光街╱崇安街項目用地（KC014）換取土瓜灣污水處理廠旁的政府、機構或社區設施（GIC）用地，並建8層高工場，以安置車房和工程等相關事業。關注組預計方案可額外提供1,500個公營房屋單位。

房協回應指，上述啟德2B1的用地是由政府撥予房協興建資助出售房屋，房協需配合政府的房屋政策執行有關工作。而九龍城重建關注組提及的重建及安置事宜，並不屬房協的職權範圍。