更換承辦商工程延期4載　西九M+大樓年底終開放

西九文化區M+博物館大樓工程自2014年底動工，中途涉及更換承辦商、工程延期等，大樓由原定2017年啟用延期至今，終於完成建築工程。西九文化局今(12日)表示，M+大樓預料今年底開幕，目前博物館團隊已遷進M+大樓及修復保管中心，現正展開重要籌備工作，包括穩定環境、內部裝修、運送永久藏品及裝置藏品和物件，以達致今年底可開放予公眾的目標。

當局今安排傳媒率先參觀M+大樓，大樓樓高18層，總面積有近70萬平方呎，其中約18.3萬平方呎為展覽中心，約1.3萬平方呎為學舍，另有約1.6萬平方呎為研究中心。樓內共設33個展廳、3間戲院、2間博物館及一個可飽覽維多利亞港景色的天台花園等。其中最具特色為大樓南面外牆的一面LED展示屏幕，可播放媒體影像配合大樓活動。

協理與M+項目總監蔡培祥表示，港鐵機場快綫及東涌線地下鐵路隧道就在大樓正下方，故設計時融入有關元素，在隧道旁開鑿出大型展區「潛空間」。他又指樓內所有展廳均集中在同一樓層，每個展廳高度及燈光等各有特色，方便策展時合併或分拆，其中南展廳窗口多條柱用多條竹條併合而成，而北面的「希克展廳」天花採用斜面透光設計，可讓自然光經透明玻璃射入展廳。