藏伸縮棍參與示威　過度活躍症男生認罪候判

18歲患過度活躍症男學生，去年2月在觀塘參加「和你Shop」示威活動期間，被警員搜出其背囊內藏一枝伸縮棍。他被控一項在公眾地方藏有攻擊性武器罪，案件原定今日（12日）在觀塘法院開審，但該名男生在案件開審前選擇認罪。裁判官莫子聰將案押後至3月26日，等候為他索取更生中心及勞教中心報告後判刑，期間他須還押候判。

18歲被告林加暉被控於2020年2月21日，在觀塘巧明街無合法權限或合理辯解而管有一支伸縮棍。案情指，當日中午12時半，警方接報有一群示威者在觀塘商業區進行「和你Shop」活動。當日下午1時許，警員在巧明街安盛金融大樓附近，目堵約60名示威者懷疑正在進行非法集結。

當時被告以一個黑色臉罩遮面，警員在他的黑色背囊內搜出涉案的伸縮棍、一副安全護目鏡及一對黑色手套等物品，遂以管有攻擊性武器罪名將他拘捕。警誡下被告保持緘默。政府化驗師檢驗後，發現涉案的伸縮棍收縮狀態時長19厘米，伸展時長49厘米。

辯方求情指，被告自小受過度活躍症困擾，容易受刺激及挑釁，他本性不壞，是因2019年的社會事件才犯案。被告因家庭問題，自小入住寄養家庭，現則寄住青少年宿舍。裁判官亦關注到被告的病況，擔心他管有伸縮棍或對當時在場警員或政見不同人士產生危險。辯方強調被告的病情已穩定下來，犯案屬例外情況。