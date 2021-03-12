陳茂波預測最新失業率將破7%　未來開新稅時會先與社會辯論

財政司司長陳茂波今午（12日）與商界透過網上會面時，指由於政府公布的失業率有滯後情況，預期本港最新失業率將會稍微高於目前的7%。他又再為在《財政預算案》中，將股票印花稅由目前0.1%增加至0.13%解話，指理解無人希望要交更多稅，但有關調整對市民影響最少。他又表示，若政府未來計劃開徵新稅種，會先向社會公布並進行辯論，重申目前並非合適時機開徵新稅，例如商品及服務稅（GST）。

陳茂波重申，政府會盡力不削減重要民生開支，例如教育、醫療及福利等；提到有人因為退稅額減少而不滿，重申目前財政資源限制下，自己已經盡力。他又指，政府要將收入和經濟增長控制在一致水平，強調不能令國際社會認為港府失去財政紀律，故不會單純以支付政府日常開支為由發債。

此外，商界普遍關注何時能與內地通關，恢復旅遊及經濟人員上的往來。被問到會否參與類似內地和澳門之間的「健康護照計劃」（Health Passport Scheme）時，陳表示港府目前首要工作仍然是抗擊疫情、力爭「清零」，強調當局已加強檢測能力、防範輸入個案及控制本地感染，期望本港疫情減退後，便能與內地和其他國家恢復往來。

他又提到，過去兩年本港的國際形象受損，故未來要在內地和國際上加強溝通以重建形象。但他不認為本港的吸引力及競爭力有所改變，重申本港有「一國兩制」、獨立司法權、法治等，而《港區國安法》亦為香港帶來安全。