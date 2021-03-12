警聯同漁護署查大埔村屋　檢20隻瀕危鸚鵡拘涉案夫婦

漁護署早前接獲消息，指大埔林村新屋仔村有村屋懷疑囤有高度瀕危野生動物。警方及漁護署經深入調查後，今日(12日)展開聯合行動，掩至上址拘捕一對夫婦，包括46歲丈夫及其44歲妻子，他們為單位業主。

行動中，人員在單位內檢獲20隻鸚鵡，包括灰鸚鵡及其他品種，牠們屬於附錄I的瀕臨絕種動物。另外，警方亦發現13隻鸚鵡，牠們屬於附錄II的物種。人員正調查該批鸚鵡用於飼養用途或是出售，亦正了解鸚鵡的來源地。

警方表示，涉事村屋地下為自住，而2樓及3樓為存放鸚鵡位置，而該批鸚鵡被放在籠中生活，衞生條件尚可，單位內有約10多隻鸚鵡未被檢走，領有本地繁殖牌照。愛協人員其後到場，帶走10多隻初生鸚鵡，而單位內亦飼有價值逾萬港元的金頭凱克鸚鵡。

另外，涉事村屋被指涉霸佔官地及懷疑有僭建物，地政處發言人表示正跟進查詢的個案，如證實有非法佔用政府土地的情況，會採取執管行動。而屋宇署發言人亦指正跟進調查事件，如果發現有違規情況，會根據現行對村屋僭建物的執法政策採取適當行動。

香港法例第586章《保護瀕危動植物物種條例》規定，凡進口、出口、再出口或管有瀕危物種、其部分或衍生物，均須事先申領漁農自然護理署發出的許可證。任何人士倘違反條例要求即屬犯罪，一經定罪，最高可被罰款500萬港元及監禁2年。而管有灰鸚鵡（包括人工繁殖）作商業用途，須先申領瀕危物種管有許可證。

根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》，《公約》按物種受國際貿易威脅的程度，將近40,000種瀕危動植物分別列入3個附錄內。其中附錄I包括超過1,000個瀕臨絕種的高度瀕危物種，至於附錄II列出超過37,000種物種，牠們目前雖未瀕危絕種，但如對其貿易不嚴加管理，便可能變成有絕種危險。